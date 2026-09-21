Прогноз погоды в Крыму на 21 сентября 🌦 В Симферополе +23 и небольшой дождь В Севастополе +24 и ясно В Евпатории +24 и ясно В Черноморском +25 и ясно В Джанкое +25 и небольшой дождь В Ялте +24 и небольшой дождь В Алуште +23 и небольшой дождь В Керчи +24 и дождь В Армянске +26 и малооблачно В Красноперекопске +26 и малооблачно В Бахчисарае +24 и небольшой дождь В Феодосии +23 и небольшой дождь В Судаке +23 и небольшой дождь Картинка сгенерирована ИИ тест тест.