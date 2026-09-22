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Компактный радар измеряет пульс и дыхание пациентов без контакта с кожей

Компактный радар измеряет пульс и дыхание пациентов без контакта с кожей

Традиционный мониторинг жизненных показателей — электроды на коже, прищепка на пальце, манжета на руке — прекрасно работает в стационаре, но имеет очевидные ограничения: пациент связан проводами, датчики раздражают кожу при длительном ношении, а у некоторых больных — недоношенных новорождённых, пациентов с ожогами — присоединить их невозможно без вреда.

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