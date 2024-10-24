Депутат Пискарев: иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС в Казани

Иностранные агенты пытались дискредитировать саммит БРИКС, который проходил в Казани. Об этом сообщил депутат Госдумы, председатель комиссии по расследованию вмешательства зарубежных стран во внутренние дела России Василий Пискарев, чьи высказывания опубликованы в Telegram-канале комиссии.