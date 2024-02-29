В ЯНАО тестируют новый способ приготовления оленины. Фото

На мясоперерабатывающем комплексе «Паюта» в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, начали тестировать процесс сублимации мяса оленя, в результате которого удаляется вся жидкость из сырья.
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