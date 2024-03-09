Безумный Федор Конюхов: на этот раз он НЕ СПРАВИТСЯ.

Александр Иноземцев

Скрин мелковатый... Делаю копипаст комментария никнейма "Александр Осипов". __________ Дословно __________ "...Когда вижу восторженные материалы об одиночке Ф. Конюхове, то всегда привожу в пример на мой взгляд его антипода -действительно выдающегося путешественника- полярника Владимира Семеновича Чукова. Конюхова очень знаменитым путешественником сделали во многом реклама и спонсоры, которых он каким-то чудесным способом умудряется привлекать к своим проектам. В.С. Чуков Почетный полярник России. - Президент Экспедиционного центра «Арктика»; - Он организовал и провел более 40 экспедиций в Арктике и Антарктиде; - Первый человек в мире, который четырежды!!! достиг Северного полюса на лыжах абсолютно автономно!!! т.е. без всякой поддержи с материка и воздуха. весь груз тащили с собой на санях ( по 80 -90 кг на человека). Это было в 1987, 1989, 1990, 1994г.г., в 1989 году в группе В. Чурова был и Ф. Конюхов. (Первыми лыжниками, которым удалось дойти до Северного Полюса, была команда "Комсомольской правды" под руководством Д.Шпаро. В 1979 году им удалось достигнуть полюса, но при внешней поддержке. В их интересах полярная авиация делала регулярные подбросы продовольствия, топлива и других необходимых на маршруте грузов); - в 1998 году впервые в мире на лыжах автономно!! пересек Северный Ледовитый океан от берегов России до Канады; - 23 апреля 1992 году, будучи руководителем лыжной экспедиции прыгнул с парашютом в составе всей группы в точку Северного полюс и впервые поднял флаг РФ на Северном полюсе; - В декабре 1999 — январе 2000 г. был руководителем первой в истории освоения Антарктиды Международной неправительственной экспедиции Установили наивысшие мировые достижения: - массовый парашютный десант в Антарктиде в районе Патриот Хиллс; - скоростной 10-суточный пробег на вездеходах по маршруту Патриот Хиллс — Южный полюс — Патриот Хиллс; - Подняли первый воздушный шар над точкой Южного полюса, и установили Знамя Мира и православный крест в точке Южного полюса в честь 2000-летия христианства; И многие другие достижения этого выдающегося полярного путешественника".