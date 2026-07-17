В ТПУ создали нанокомпозит для восстановления работы мозга после травм

Гидрогель с добавкой магнитоэлектрических наночастиц, помогающий организму восстановиться после травм мозга, синтезировали специалисты Томского политехнического университета (ТПУ) в составе международной научной коллаборации, 17 июля сообщает пресс-служба вуза.
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