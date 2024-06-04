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Китай

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В Ташкенте 5 июня состоится XIX заседание Форума ШОС

Ташкент, 3 июня /Синьхуа/ -- В среду в Ташкенте состоится XIX заседание Форума Шанхайской организации сотрудничества /ШОС/ под председательством узбекской стороны, организуемое Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан.

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