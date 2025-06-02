"Готов с нами дружить!" Японцы в восторге от встречи Путина с вдовой Абэ

Заслуженный профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура (68 лет), эксперт по современной политике Российской Федерации и японо-российским отношениям 1 июня выступил в информационной телепередаче "Sunday Japon" на канале TBS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии