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"Готов с нами дружить!" Японцы в восторге от встречи Путина с вдовой Абэ

"Готов с нами дружить!" Японцы в восторге от встречи Путина с вдовой Абэ

Заслуженный профессор Университета Цукуба Ицуро Накамура (68 лет), эксперт по современной политике Российской Федерации и японо-российским отношениям 1 июня выступил в информационной телепередаче "Sunday Japon" на канале TBS.

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