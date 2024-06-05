Глава оператора Пулково на ПМЭФ рассказал об авиашаттлах между Москвой и Петербургом

Авиашаттлы между Москвой и Санкт-Петербургом по удобству сравнимы с метро. Такое заявление сделал в студии «Известий» на полях Петербургского международного экономического форума гендиректор управляющей компании аэропорта Пулкового «Воздушные Ворота Северной Столицы» Леонид Сергеев.