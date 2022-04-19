Елена Вайцеховская сомневается, что страшное падение Семененко на шоу Плющенко было несчастным случаем

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Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивная журналистка Елена Вайцеховская поделилась мнением о падении фигуриста Евгения Семененко на шоу Евгения Плющенко в Санкт-Петербурге.