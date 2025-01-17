Тест PRIMPRESS: Что вы знаете о сопках Владивостока?

Владивосток – город сопок. Своеобразие рельефа дальневосточной столицы известно далеко за ее пределами, хорошо изучено ногами ее жителей и колесами их «железных коней», а в отдельных случаях – и умами исследователей истории.
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