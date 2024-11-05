Октябрьский мост откроют полностью для движения с 11 ноября в Новосибирске

«Сейчас в завершающей стадии подготовка ограждений безопасности, и к 11 числу готовимся к открытию движения на всю ширину мостового сооружения», – сообщил глава городского дептранса Иосиф Кодалаев на оперативном совещании в мэрии Новосибирска.