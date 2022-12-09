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Подполковник НМ ЛНР Марочко: иностранные наемники начали отказываться ехать в Артемовск из-за плохого положения дел ВФУ

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики Андрей Марочко в пятницу утром сообщил, что украинское командование пошло на обман для доставки подкрепления из иностранных наемников в Артемовск.

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