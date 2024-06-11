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Политика как она есть

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В правительственном квартале Киева началась экстренная операция СБУ

В правительственном квартале Киева началась экстренная операция СБУ

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева   ФОТО: СБУ. Пресс-служба СБУ распространила сообщение о том, что на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, где располагаются правительственные здания, проводится контрразведывательная операция.

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Комментарии
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Владимир Петров
Ищут москальских наводчиков.
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16 час.
Ф
Фил
Мозги они свои ищут.
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16 час.
Алекс Сэм
Прочитали в интернете наверное что Петров и Боширов обещали в Киев заехать.
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15 час.

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