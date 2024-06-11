В правительственном квартале Киева началась экстренная операция СБУ

СБУ проводит контрразведывательные мероприятия в правительственном квартале Киева ФОТО: СБУ. Пресс-служба СБУ распространила сообщение о том, что на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, где располагаются правительственные здания, проводится контрразведывательная операция.
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