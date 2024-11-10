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Царьград

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Фотографии с 50-летия довели до отставки немецкого политика. Репутацию испортила кукла

Фотографии с 50-летия довели до отставки немецкого политика. Репутацию испортила кукла

Член Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Бюлент Бююкбайрам опубликовал фотографии с вечеринки в честь своего 50-летия, а затем был вынужден уйти в отставку.

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