Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Индийский фрегат «Сахьядри» прибыл во Владивосток на учения «ИНДРА-2026»

Индийский фрегат «Сахьядри» прибыл во Владивосток на учения «ИНДРА-2026»

Фрегат Военно-морских сил Индии «Сахьядри» прибыл во Владивосток для участия в совместном российско-индийском учении «ИНДРА-2026».

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