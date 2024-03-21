Поздняков: МОК передал ключ к решению противоречий на другую сторону Атлантики

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что ключ к решению созданных в олимпийской семье противоречий передан Международным олимпийским комитетом (МОК) на другую сторону Атлантики.
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