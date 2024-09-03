Хроника пожаров за неделю в Мангистау

За прошедшую неделю подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали по тревоге 60 раз, из них 7 - на пожары, 36 - на случаи горения и 15 раз на проведение аварийно-спасательных работ.