Сайт города Актау
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сайт города Актау

101 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mustafa Пахомов
    С Ильичём было приятнее!В Актау запустили...
  • N N
    А Казахстан России каким боком? Какое дело нам до степных братьев? У них своё государство!Кто из предприним...
  • Людмила Лепаева
    Очень красивоВ Актау предприни...

Хроника пожаров за неделю в Мангистау

Хроника пожаров за неделю в Мангистау

За прошедшую неделю подразделения службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Мангистауской области выезжали  по тревоге  60 раз, из них 7 - на пожары, 36 - на случаи горения и 15 раз  на проведение аварийно-спасательных работ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх