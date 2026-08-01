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Volkswagen ввела пожизненную гарантию на свои машины в Китае

Volkswagen ввела пожизненную гарантию на свои машины в Китае

Теперь пожизненная гарантия охватывает всю линейку FAW VolkswagenСовместное предприятие FAW Volkswagen объявило о расширении программы «двойной пожизненной гарантии» — теперь она будет действовать на весь модельный ряд: с 1 августа пожизненная гарантия распространяется не только на кроссоверы, как было раньше, но и на бензиновые легковые автомобили, а также подключаемые гибриды.

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