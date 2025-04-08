Рязанцы принимают участие в инвестиционном форуме AIM Congress 2025 в Абу-Даби

Делегация Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым участвует в деловой программе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress 2025Делегация Рязанской области во главе с губернатором Павлом Малковым участвует в деловой программе 14-го ежегодного инвестиционного форума AIM Congress 2025, который проходит в столице Объединённых Арабских Эмиратов с 7 по 9 апреля.
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