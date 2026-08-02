В Израиле заявили о сомнениях по поводу разоружения ХАМАС

Израиль передал США свои опасения по поводу плана разоружения ХАМАС в секторе Газа. Власти страны считают, что любые дальнейшие шаги должны зависеть от фактического выполнения палестинским движением взятых обязательств.
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