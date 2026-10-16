Каменский районный суд приговорил 56-летнего местного жителя к 8 годам 6 месяцам колонии строгого режима за то, что в апреле 2026 года во время застолья он ударил ножом в грудь приятеля, заподозрив его в связи со своей возлюбленной.
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