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Тренер Венгрии о травме Варги: «У него перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро» 

Тренер Венгрии о травме Варги: «У него перелом лицевой кости. Он больше не сыграет на Евро» 

«Мы слышали, что его состояние стабильное. Он находится под наблюдением в больнице. Мы знаем, что у него перелом [лицевой кости].

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