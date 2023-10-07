Six Suspects in Assassination Murdered in Prison

“Six men suspected of involvement in the murder in August of Ecuador’s anti-corruption presidential candidate Fernando Villavicencio were killed in prison on Friday, the prisons agency said, barely a week before a crucial run-off election,” Reuters reports.
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