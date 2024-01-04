Марочко рассказал об активном применении ВСУ американских РЛС на фронте

Военные Вооруженных сил Украины активно используют американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы на различных участках фронта, рассказал в беседе с РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
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