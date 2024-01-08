«Барса» проинструктировала фанатов о том, как вести себя в Саудовской Аравии: осторожно демонстрировать привязанность, не участвовать в митингах, помнить о террористической опасности

11 января каталонцы сыграют с «Осасуной» в Суперкубке Испании, который пройдет в Саудовской Аравии. Каталонский клуб совместно с Федерацией футбола Испании подготовил список инструкций для сосьос, предупредив, какое поведение в стране является уместным, а какое – нет.