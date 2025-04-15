Председатель Государственной Думы Российской Федерации Вячеслав Володин призвал отстранить от должности верховного представителя Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Каю Каллас и отдать ее под международный трибунал ООН.
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