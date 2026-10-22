В Подмосковье планируют продлить несколько линий московского метро. Основные проекты рассчитаны на период до 2035 года, сообщил губернатор Андрей Воробьев во время «Прямого разговора» на 360.
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