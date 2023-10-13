В Иркутской области полицейские и общественники провели мероприятие по профилактике мошенничества

Накануне майор полиции Татьяна Синицына и член Общественного совета при Межмуниципальном отделе МВД России «Зиминский» Сергей Гордеев встретились с председателями профсоюзов сельскохозяйственного производственного комбината по вопросу профилактикие мошенничества среди сотрудников организации.
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