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Накануне выборов президент Путин сделал очень опасный ход

Накануне выборов президент Путин сделал очень опасный ход

Ответственность за принудительную вакцинацию президент снял с центра и переложил на регионы. Очень слабый ход.

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Ночной кошмар
Всё правильно, всё по закону. Согласно закону о ЧС, в режиме повышенной готовности региональные власти имеют право вводить дополнительные ограничения и принимать дополнительные меры для недопустимости ЧС. И региональным властям на месте виднее, какие меры нужно принимать в регионе для этого. И не надо тут истерить, и сочинять всякие инсинуации про выборы. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Хорошо бы ещё ввести платную медицинскую помощь для антипрививочников. Заболел, лечись, но плати. Может, тогда они поумнеют. А деньги на лечение пусть у Сороса просят или у Гейтса.

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