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Новости Тамбова

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Киберспортсмены Державинского стали финалистами всероссийских соревнований

Киберспортсмены Державинского стали финалистами всероссийских соревнований

В минувшие выходные дни команда Тамбовского государственного университета имени Державина "DerzhaWin" стала победителем первой квалификации открытых киберспортивных игр на призы губернатора Краснодарского края 2024.

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