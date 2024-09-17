Киберспортсмены Державинского стали финалистами всероссийских соревнований

В минувшие выходные дни команда Тамбовского государственного университета имени Державина "DerzhaWin" стала победителем первой квалификации открытых киберспортивных игр на призы губернатора Краснодарского края 2024.
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