Трамп должен настоять на отставке Зеленского ради безопасности - Соскин

Бывший советник Кучмы Олег Соскин заявил, что избранный президент США Дональд Трамп должен был настоять на отставке Владимира Зеленского после российской операции "Орешник", чтобы обеспечить его безопасность.
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