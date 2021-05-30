Необычная история

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Раскопки царского кургана в Буграх. Как это было

Раскопки царского кургана в Буграх. Как это было

Вести из Алтайской глубинки Раскопки царского кургана в Буграх. Как это было Раскоп в Буграх Часть 1.

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Александр Романченко
"...Сюда приезжают, чтобы посмотреть места, в которых ни разу не были, узнать что-то новое для себя, набраться свежих впечатлений, познакомиться с интересными людьми, оторваться от цивилизации. Кто-то проводит свой отпуск, лежа на пляже у моря. А кто-то едет с археологами прикоснуться к истории. ..."
Антон Иванюта
Нихрена себе заметка? Да я в буграх отпахал 4 сезона 2007-2011 год, правда работали мы больше на кургане где нашли мумию... Чугунова знаю лично.... Ностальгия....
Федор Тютчев
Насколько применим к Алтаю термин "скифо-сарматский период"? Там что, сарматы были? Т.е. в их алтайском происхождении вроде как сомневаться не приходится, но вряд ли тогда они выделялись среди прочих алтайских скифов. ИПХО.

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