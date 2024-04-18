Завод «Москвич» опроверг информацию о банкротстве

Руководство завода «Москвич» отрицает обстоятельства банкротства и обращает внимание, что опубликованное от лица «Силвер Бейзис (HK) Инвестмент Девелопмент Компани Лимитед» сообщение о намерении обратиться в суд с заявлением о банкротстве АО МАЗ «Москвич» является информированием о возможной подаче заявления и не отражает реальное финансовое состояние завода.