«Пока побеждает казино — всё в порядке». Суд в Румынии аннулировал результаты первого тура президентских выборов

Сегодня, 8 декабря, в Румынии должен был состояться второй тур голосования, но его отменили. Конституционный суд страны, который 2 декабря признал действительным первый тур президентских выборов, 6 декабря аннулировал его результаты и принял решение о проведении избирательного процесса заново.