«Теперь кошмарят клиентов», – эксперт по защите прав потребителей раскритиковала мораторий на проверки бизнеса

Мораторий на проверки бизнеса негативно сказался на потребительском рынке. Пользуясь послаблением, некоторые предприниматели и компании чувствуют безнаказанность и начинают «кошмарить» своих клиентов, заявила директор Екатеринбургского центра защиты потребителей Янина Голубева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии