Трамп возмутился из-за "фейковых долгожителей" в США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп выразил возмущение тем фактом, что многие миллионы долларов из кармана американских налогоплательщиков уходят на выплаты людям, чей возраст, согласно информации в госреестрах, превышает 200 лет.
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