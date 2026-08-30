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6 человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом «Грузия - Москва» на Ставрополье

6 человек погибли и 38 пострадали в ДТП с автобусом «Грузия - Москва» на Ставрополье

Среди пострадавших пятеро детей. Один ребенок находится в реанимации.6 человек погибли и еще 38 получили травмы в результате столкновения пассажирского автобуса с грузовиком на Ставрополье.

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