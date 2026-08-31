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Новости Брянска

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Кредиты МСП в инфраструктуре выросли на 11% до 76,8 млрд рублей

Кредиты МСП в инфраструктуре выросли на 11% до 76,8 млрд рублей

Портфель кредитов для малого и среднего бизнеса в инфраструктуре достиг 76,8 млрд рублей, ключевыми направлениями остаются транспорт, энергетика, ЖКХ, строительство и промышленность.

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