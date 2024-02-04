FAZ: Берлин и Киев собрались подписать договор о гарантиях безопасности 16 февраля

Журналисты издания FAZ, ссылаясь на собственные источники в правительстве, написали о том, что между Германией и Украиной может быть заключен договор о двусторонних гарантиях в сфере соглашения во время конференции в Мюнхене по безопасности.
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