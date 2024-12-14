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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бабиков о патронах в биатлоне: «Тренеры находят варианты – патроны качественные, но, к сожалению, все время разные»

Сегодня на этапе Кубка России в Ижевске завершился спринт. Бабиков с одним промахом финишировал пятым, он уступил победителю Кириллу Бажину 18,6 секунды.

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