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Зеленский окосел на оба глаза. Русский удар возмездия довел Киев до истерики

Зеленский окосел на оба глаза. Русский удар возмездия довел Киев до истерики

Ракетная атака России по военным объектам на Украине бросила в дрожь многие регионы этой страны. Очевидно, что удар возмездия за удар американскими ракетами ATACMS по российскому военному аэродрому был в высшей степени ассиметричным — дали больно.

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Комментарии
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Светлана Арт
По одному, одного за другим этих тварей продажных расстрелять надо! И не быстро, а чтобы ждали и боялись)
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18 час.
ВВ
Владимир Витковский
... да Вы очень расточительны- тратить  на подобное дерьмо патроны, в сортире мочить!!!
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17 час.
W
Walery
На колы сажать!
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4 час.

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