Зеленский окосел на оба глаза. Русский удар возмездия довел Киев до истерики

Ракетная атака России по военным объектам на Украине бросила в дрожь многие регионы этой страны. Очевидно, что удар возмездия за удар американскими ракетами ATACMS по российскому военному аэродрому был в высшей степени ассиметричным — дали больно.
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