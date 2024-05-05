Архангельские театры подготовили специальную программу ко Дню Победы

Постановки, рассказывающие о Великой Отечественной войне и о Победе пройдут на сценах Архангельского театра драмы, театра кукол и молодежного театраПостановки, рассказывающие о Великой Отечественной войне и о Победе пройдут на сценах Архангельского театра драмы, театра кукол и молодежного театраТак в Архангельском театре драмы седьмого мая зрители увидят полюбившийся многим спектакль по пьесе Леонида Зорина «Варшавская мелодия», 8 мая в исполнении артистов театра прозвучит знаменитая поэма ….