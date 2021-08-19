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Слоеное бездрожжевое тесто для любой выпечки — рецепт

Слоеное бездрожжевое тесто для любой выпечки — рецепт

Идеальный рецепт быстрого приготовления универсального слоеного теста без добавления дрожжей, которое обязательно понравится многим и приятно удивит своими великолепными вкусовыми качествами! Ингредиенты На рецепт приготовления Куриное яйцо 1 шт.

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