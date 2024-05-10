5 игр для развития всех органов чувств

Нини знает 5 увлекательных способов исследования окружающего мира. 123RF/legion-media.ru Пять чувств — зрение, слух, вкус, обоняние и осязание — определяют то, как мы воспринимаем окружающий мир и взаимодействуем с ним.
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