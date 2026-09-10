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Аргументы недели

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Между молотом регламента и наковальней справедливости: почему миграционная система периодически даёт сбои

Между молотом регламента и наковальней справедливости: почему миграционная система периодически даёт сбои

В русском языке есть выражение «буква закона», и иногда эта буква оказывается настолько жёсткой, что выдавливает из права сам дух справедливости.

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