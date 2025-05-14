В Иванове назначили нового прокурора Фрунзенского района

Первый заместитель прокурора Ивановской области представила коллективу нового начальника.Первый заместитель прокурора Ивановской области представила коллективу Фрунзенской районной прокуратуры нового начальника.
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