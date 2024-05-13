На Украине заявили о сильнейшем ущербе энергосистеме страны

Global Look Press/Pavlo Palamarchuk/Keystone Press Agency В результате недавних ударов энергосистеме Украины был нанесен сильнейший ущерб с начала конфликта, констатировал глава Минэнерго Украины Герман Галущенко.
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