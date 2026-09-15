Мэрия Сургута проиграла спор о неосновательном обогащении при строительстве инфраструктуры НТЦ

Администрация Сургута оказалась в эпицентре судебного спора из-за использования чужого проекта: власти расторгли контракт на проектирование и строительство сетей электроснабжения для Научно-технологического центра (НТЦ), не заплатив подрядчику за разработку проектно-сметной документации, — однако впоследствии применили ее в повторных торгах.