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Мэрия Сургута проиграла спор о неосновательном обогащении при строительстве инфраструктуры НТЦ

Мэрия Сургута проиграла спор о неосновательном обогащении при строительстве инфраструктуры НТЦ

Администрация Сургута оказалась в эпицентре судебного спора из-за использования чужого проекта: власти расторгли контракт на проектирование и строительство сетей электроснабжения для Научно-технологического центра (НТЦ), не заплатив подрядчику за разработку проектно-сметной документации, — однако впоследствии применили ее в повторных торгах.

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