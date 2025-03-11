Что такое Кровавое полнолуние 14 марта, как его пережить разным знакам Алёна Юрьева14 марта 2025 года нас ожидает одно из самых значимых астрономических событий года – Кровавое полнолуние, которое совпадёт с полным лунным затмением.
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