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Что такое Кровавое полнолуние 14 марта, как его пережить разным знакам

Что такое Кровавое полнолуние 14 марта, как его пережить разным знакам

Что такое Кровавое полнолуние 14 марта, как его пережить разным знакам Алёна Юрьева14 марта 2025 года нас ожидает одно из самых значимых астрономических событий года – Кровавое полнолуние, которое совпадёт с полным лунным затмением.

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